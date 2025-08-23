Iran : comment les Gardiens de la révolution islamique sortent moins affaiblis qu’il n’y paraît de la guerre avec Israël

Emmanuel Razavi est grand reporter et réalisateur, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore avec Paris Match, Franc-Tireur, Politique Internationale, Historia, Valeurs Actuelles, Écran de Veille. Il a réalisé plusieurs documentaires sur le Moyen-Orient diffusés sur Arte, la chaine Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur de plusieurs ouvrages, son dernier livre, « La pieuvre de Téhéran, L'enquête sur les espions et les agents d'influence iraniens en France et dans le monde » (Cerf, 2025), raconte comment les services de la République islamique d’Iran infiltrent l’Occident. Il est diplômé en sciences politiques.