Internationalil y a 1 heures
Guerre
Iran : comment les Gardiens de la révolution islamique sortent moins affaiblis qu’il n’y paraît de la guerre avec Israël
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Franco-iranien, il collabore avec les rédactions de Franc-Tireur, Paris Match, Écran de veille, Politique Internationale, VA et Atlantico pour lesquelles il couvre l’actualité iranienne. Dans son dernier ouvrage « La pieuvre de Téhéran » (Cerf) co-écrit avec le grand reporter Jean-Marie Montali, il explique comment les services secrets iraniens ont infiltré les démocraties européennes, et plus particulièrement la France. Il répond à nos questions sur ce qui reste des capacités des Gardiens de la Révolution islamique.