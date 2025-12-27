©
Cette photographie montre le logo du supermarché français Grand Frais sur la façade d’un magasin de l’enseigne à Béziers, dans le sud de la France, le 30 mars 2025. (Image d'illustration)
ATLANTICO-BUSINESS
27 décembre 2025
Grand Frais : les secrets d'une pépite qui a réinventé la grande distribution alimentaire
Dans un marché alimentaire plombé par l’inflation, Grand Frais déjoue tous les pronostics : croissance à deux chiffres, rentabilité record et appétit d’un fonds américain prêt à miser 4 milliards d’euros sur son modèle.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
