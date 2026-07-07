ALERTE A LA QUEUE
7 juillet 2026
Vers un été infernal dans les aéroports européens ?
Le nouveau système européen de contrôle aux frontières (EES) perturbe fortement le trafic dans les terminaux. Alors que Bruxelles défend le durcissement des contrôles des voyageurs hors-UE, le secteur aérien alerte sur des temps d’attente critiques. Face au risque de paralysie, certains pays suspendent déjà le dispositif. Arnaud Aymé, spécialiste des transports au sein du cabinet Sia, décrypte les failles logistiques de cette crise pour Atlantico.
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Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.
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Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.