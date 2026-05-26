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Canicule (image d'illustration)
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ATTENTION CHAUD

26 mai 2026

Vague de chaleur : quand la productivité fond… Jusqu'à impacter le taux de croissance ?

Dès 24°C, la productivité commence à baisser. Dès 30°C, le risque pour la santé des travailleurs est avéré. Et les projections de France Stratégie tablent sur une perte de 1,5 % du PIB français à long terme liée à la chaleur. Pourtant, plus d'un salarié sur deux estime son entreprise mal préparée aux épisodes caniculaires.

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Jean-Louis Bertrand Go to Jean-Louis Bertrand page et Charles-Henri Colombier Go to Charles-Henri Colombier page

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MOTS-CLES

canicule , entreprises , salariés , productivité , conditions de travail , danger , climatisation , hydratation , PIB , été , aménagements d'horaires , arrêts de travail , dérèglement climatique

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Louis Bertrand
Professeur de finance

Jean-Louis Bertrand est professeur de finance à l'École supérieure de commerce d'Angers (ESSCA). Il est également vice-président du GIEC des Pays de la Loire, et membre du comité de perfectionnement de l’Ecole Nationale de la Météorologie, de la Weather Risk Management Association (WRMA) et de la European Association of Corporate Treasurers (EACT).

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Charles-Henri Colombier
Economiste

Charles-Henri Colombier est économiste, directeur du pôle Conjoncture et Perspectives chez Rexecode, institut d'études économiques privé français.