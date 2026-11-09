FUITE EN AVANT ?

Tremblement de terre à la Maison Blanche : Donald Trump change son “chief of staff” et les équilibres politiques de la droite MAGA

Des mois après ses confidences remarquées à Vanity Fair, où elle alertait sur les droits de douane et le coût de la vie, Susie Wiles démissionne finalement jeudi soir, avant même l’annonce officielle de son remplacement. Ce n’est pas tant son départ que le choix de son successeur qui parle, Stephen Miller, figure de la ligne dure sur l’immigration, succède à celle qui incarnait la coordination pragmatique. Après une défaite électorale cuisante, Trump répond-il vraiment aux attentes des électeurs, ou choisit-il simplement de se durcir ?