POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Susie Wiles (à gauche), chef de cabinet de la Maison Blanche, à Clarksville (Tennessee) le 10 octobre 2026, et Stephen Miller, chef de cabinet adjoint, dans la salle des traités indiens du bâtiment Eisenhower à Washington (D.C.)le 5 août 2026.
See image caption
See copyright

FUITE EN AVANT ?

9 novembre 2026

Tremblement de terre à la Maison Blanche : Donald Trump change son “chief of staff” et les équilibres politiques de la droite MAGA

Des mois après ses confidences remarquées à Vanity Fair, où elle alertait sur les droits de douane et le coût de la vie, Susie Wiles démissionne finalement jeudi soir, avant même l’annonce officielle de son remplacement. Ce n’est pas tant son départ que le choix de son successeur qui parle, Stephen Miller, figure de la ligne dure sur l’immigration, succède à celle qui incarnait la coordination pragmatique. Après une défaite électorale cuisante, Trump répond-il vraiment aux attentes des électeurs, ou choisit-il simplement de se durcir ?

Photo of Tsiporah Fried
Tsiporah Fried Go to Tsiporah Fried page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , défaite , midterms , 2026 , Chief de staff , Susie Wiles , Stephen Miller , JD Vance , Marco Rubio , America First , maga , droitisation , administration , Congrès , Démocrates , Républicains

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Tsiporah Fried image
Tsiporah Fried

Tsiporah Fried est Senior fellow a l’Hudson Institute. Ses travaux portent sur la sécurité transatlantique, la stratégie militaire, l'innovation dans le domaine de la défense et les implications stratégiques des technologies émergentes.

Populaires

1De quelle (nouvelle) France rêve vraiment LFI ? Radioscopie des 1000 mesures du programme Mélenchon
2COP 31 : l’Europe, seule à payer et seule à se contraindre, face à une Chine qui transforme la transition en avantage industriel ?
3Dénonciation du climat raciste… par des racistes : le cas sidérant du père de la victime de l’attentat de Trappes
4Tous aussi talentueux ? L’égalitarisme à la française, cette implacable machine à écraser les individus
5Tous des fachos sauf nous : cette stratégie que LFI déploie en ligne avec son armée numérique
6Louis Garrel craque pour Camille Etienne, M. Pokora se bat pour Christina; Laeticia Hallyday loue à Miami, Rihanna vend son boule de Noël; Kendall & Kylie Jenner se demi-pellent, Brooklyn & Nicola Peltz se retrouplent; Calvin Klein est sec comme une trique
7Des amphis aux tranchées : le Kremlin étend l’endoctrinement à tous ceux qui dépendent de lui (et ils sont nombreux)