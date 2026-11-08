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Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot, Paul Vannier, Bastien Lachaud participent à une conférence de presse au siège de LFI, à Paris.
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MOBILISATION DES MILITANTS

8 novembre 2026

Tous des fachos sauf nous : cette stratégie que LFI déploie en ligne avec son armée numérique

LFI entend industrialiser son militantisme numérique en s’appuyant sur des milliers de militants coordonnés par des consignes quotidiennes. Amplification algorithmique, disqualification des adversaires, risques d’infiltration et dépendance aux plateformes américaines : cette stratégie, qui marque un tournant dans l’organisation numérique du mouvement, soulève des questions sur ses limites, ses dérives possibles et ses conséquences pour le débat démocratique.

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MOTS-CLES

numérique , réseaux sociaux , militants , La France insoumise , LFI , extrême gauche , armée numérique , republication , Jean-Luc Mélenchon , Facebook , whatsapp , démocratie , débat démocratique , atouts , risques , dangers , effet boomerang

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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Véronique Reille Soult

Véronique Reille Soult est présidente de Backbone Consulting, spécialiste de la gestion de crise et de l'analyse de l'opinion. Elle a notamment publié "L'ultime pouvoir - La vérité sur l'impact des réseaux sociaux" (2023) aux éditions du Cerf.

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