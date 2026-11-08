MOBILISATION DES MILITANTS
8 novembre 2026
Tous des fachos sauf nous : cette stratégie que LFI déploie en ligne avec son armée numérique
LFI entend industrialiser son militantisme numérique en s’appuyant sur des milliers de militants coordonnés par des consignes quotidiennes. Amplification algorithmique, disqualification des adversaires, risques d’infiltration et dépendance aux plateformes américaines : cette stratégie, qui marque un tournant dans l’organisation numérique du mouvement, soulève des questions sur ses limites, ses dérives possibles et ses conséquences pour le débat démocratique.
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Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Véronique Reille Soult est présidente de Backbone Consulting, spécialiste de la gestion de crise et de l'analyse de l'opinion. Elle a notamment publié "L'ultime pouvoir - La vérité sur l'impact des réseaux sociaux" (2023) aux éditions du Cerf.
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
Véronique Reille Soult est présidente de Backbone Consulting, spécialiste de la gestion de crise et de l'analyse de l'opinion. Elle a notamment publié "L'ultime pouvoir - La vérité sur l'impact des réseaux sociaux" (2023) aux éditions du Cerf.