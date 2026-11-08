MOBILISATION DES MILITANTS

Tous des fachos sauf nous : cette stratégie que LFI déploie en ligne avec son armée numérique

LFI entend industrialiser son militantisme numérique en s’appuyant sur des milliers de militants coordonnés par des consignes quotidiennes. Amplification algorithmique, disqualification des adversaires, risques d’infiltration et dépendance aux plateformes américaines : cette stratégie, qui marque un tournant dans l’organisation numérique du mouvement, soulève des questions sur ses limites, ses dérives possibles et ses conséquences pour le débat démocratique.