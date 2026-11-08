VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

Tous aussi talentueux ? L’égalitarisme à la française, cette implacable machine à écraser les individus

La polémique suscitée par les propos du médaillé Fields Hugo Duminil-Copin, sur le poids de l’inné dans les capacités mathématiques, relance un débat plus profond sur l’égalité des aptitudes. L’égalitarisme à la française entretient l’illusion que chacun pourrait tout accomplir à force de volonté et de travail. En confondant égalité des droits et égalité des aptitudes, la société française risque de transformer un idéal de justice en une injonction culpabilisante, qui écrase les individus au lieu de les émanciper.