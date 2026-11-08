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Une photo prise à Nice montre des élèves assistant à un cours de mathématiques au lycée Michelet pour enfants surdoués.
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VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

8 novembre 2026

Tous aussi talentueux ? L’égalitarisme à la française, cette implacable machine à écraser les individus

La polémique suscitée par les propos du médaillé Fields Hugo Duminil-Copin, sur le poids de l’inné dans les capacités mathématiques, relance un débat plus profond sur l’égalité des aptitudes. L’égalitarisme à la française entretient l’illusion que chacun pourrait tout accomplir à force de volonté et de travail. En confondant égalité des droits et égalité des aptitudes, la société française risque de transformer un idéal de justice en une injonction culpabilisante, qui écrase les individus au lieu de les émanciper.

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MOTS-CLES

égalitarisme , égalité , réussite , mathématiques , bosse des maths , Hugo Duminil-Copin , inné , capacités , niveau , aptitudes , illusion , volonté , travail , injonction , français , élèves , Éducation nationale , Aristote , diplôme , émancipation , émanciper , écraser , individus , liberté , frustration , mythe , ressentiment

THEMATIQUES

France
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Gugus Bontaquin

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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.

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