VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
8 novembre 2026
Tous aussi talentueux ? L’égalitarisme à la française, cette implacable machine à écraser les individus
La polémique suscitée par les propos du médaillé Fields Hugo Duminil-Copin, sur le poids de l’inné dans les capacités mathématiques, relance un débat plus profond sur l’égalité des aptitudes. L’égalitarisme à la française entretient l’illusion que chacun pourrait tout accomplir à force de volonté et de travail. En confondant égalité des droits et égalité des aptitudes, la société française risque de transformer un idéal de justice en une injonction culpabilisante, qui écrase les individus au lieu de les émanciper.
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MOTS-CLESégalitarisme , égalité , réussite , mathématiques , bosse des maths , Hugo Duminil-Copin , inné , capacités , niveau , aptitudes , illusion , volonté , travail , injonction , français , élèves , Éducation nationale , Aristote , diplôme , émancipation , émanciper , écraser , individus , liberté , frustration , mythe , ressentiment
THEMATIQUESFrance
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.