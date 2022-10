TotalEnergies, Stellantis… Que les gros salaires lèvent le doigt

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, lors de la présentation du nouveau logo du groupe.

En marge du conflit entre la direction de TotalEnergies et de la CGT, le PDG du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné, dont le salaire a été moult fois montré du doigt, a tenu à s’expliquer en rappelant l’évolution de son salaire ces cinq dernières années. En moyenne, 5 millions d’euros par an, ce qui le place très en deçà, dit-il, de la plupart de ses concurrents dans le monde. « Je suis fatigué de cette accusation de “m’être augmenté de 52 %” », a-t-il tweeté. Graphique à l’appui, il a souhaité montrer la « vraie évolution de [sa] rémunération depuis 2017 ». « Elle est constante sauf [en] 2020 car j’ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Énergies », plaide-t-il pour répondre à cette polémique sur sa propre augmentation.

Au même moment ou presque, alors que le salon de l’automobile venait de s’ouvrir, Carlos Tavares, le Directeur général de Stellantis a tenu à revenir lui aussi sur sa rémunération en répondant à une question, précisant que 90 % de ce qu’il percevait était une part variable et dépendait des résultats de l’entreprise, ajoutant que tout avait été décidé par le conseil d’administration et soumis aux actionnaires et que c’était bon signe pour l’entreprise qu’il perçoive beaucoup, vu qu’il était jugé que des résultats. Dont acte !

Sauf que ces questions de rémunération passent mal dans l’opinion et suscitent débat. Parce qu’on confond le salaire net et le salaire brut, qu’on oublie de dire que l’essentiel des gros salaires est variable en fonction des résultats et que, parfois quand les objectifs ne sont pas atteints, la rémunération baisse.C’est ce qui s’était passé en 2020 en pleine pandémie et ce qui se passera sans doute cette année, parce que la conjoncture n’est pas brillante. A noter d’ailleurs que l’opinion se met en colère contre les salaires des patrons mais pas contre la rémunération stratosphérique des stars du football. Leçon de morale d’un côté, admiration aveugle de l’autre.

Ce climat-là n’est pas une spécificité française. Les entreprises étrangères, anglo-saxonnes sont elles aussi de plus en plus surveillées au niveau des salaires des cadres dirigeants, mais par les actionnaires qui surveillent de très près le respect du droit et des contrats. En France, on est obligé de constater que les jugements sont plus d’ordre moral ou éthique, donc très subjectifs.Compliqué d’y voir clair et de rester serein.

D’autant plus compliqué qu’un sondage très récent a été réalisé à l’initiative de Talent.com.

Depuis plusieurs jours, des milliers de professionnels partagent leur fiche de paie et leur ancienneté sur internet avec le hashtag #BalanceTonSalaire.

Au-delà de cette tendance sur les réseaux sociaux, Talent.com, spécialiste du marché de l’emploi et du recrutement dans le monde (présent dans 77 pays), a interrogé avec Yougov 1010 salariés français sur leur rapport au salaire.

Les résultats sont assez impressionnants et spectaculaires :

Près de 9 salariés sur 10 se disent à l’aise pour parler ouvertement de leur salaire.

D’ailleurs 64% seraient à l’aise que l’on communique leur rémunération à leurs collègues, dans un souci de transparence.

79% déclarent que la transparence des salaires aiderait à réduire les inégalités salariales.

Les principaux avantages seraient de limiter les écarts de salaire inexplicables (40%) et de pousser les employeurs à être plus justes (40%)

La raison d’un tel engouement serait que la transparence des salaires aiderait à réduire les inégalités salariales, selon 79% des répondants. En effet, les deux principaux avantages seraient de limiter les écarts de salaire inexplicables (40%) et de pousser les employeurs à être plus justes (40%). La transparence aiderait également à diminuer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes selon un salarié sur trois. Près d’un quart indique que cette politique éviterait des augmentations arbitraires et déclare que ce serait un gage de confiance entre l’employeur et ses collaborateurs.

En outre, l'étude réalisée un an plus tôt montrait que la transparence était même un élément de marque employeur. En effet, rendre publics des salaires pratiqués par une entreprise influerait sur l’envie d'y travailler de 7 candidats sur 10.

Sur ce point, il n’y a rien d’extraordinaire parce que, normalement, les candidats à l’embauche essaient de se renseigner sur le niveau des salaires.« Même comme l’explique Adrien Semmama, responsable de Talent.com en France, parler de l’argent qu’on gagne reste un tabou en France plus qu’ailleurs. »

