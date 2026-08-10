ATLANTICO BUSINESS

Soutien américain au Yen : ce qui se joue vraiment dans la bataille monétaire de l’été

Le yen au plus bas depuis des décennies n’est plus seulement un problème japonais. Sa faiblesse menace les équilibres commerciaux et financiers sur lesquels repose la stratégie de réindustrialisation de Donald Trump. En soutenant la devise japonaise, Washington cherche à éviter de nouveaux déséquilibres en Asie tout en contenant les risques pour sa propre économie.