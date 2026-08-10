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Des billets de banque japonais de 10 000 yens et de 100 dollars américains à Tokyo.
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ATLANTICO BUSINESS

10 août 2026

Soutien américain au Yen : ce qui se joue vraiment dans la bataille monétaire de l’été

Le yen au plus bas depuis des décennies n’est plus seulement un problème japonais. Sa faiblesse menace les équilibres commerciaux et financiers sur lesquels repose la stratégie de réindustrialisation de Donald Trump. En soutenant la devise japonaise, Washington cherche à éviter de nouveaux déséquilibres en Asie tout en contenant les risques pour sa propre économie.

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économie , yen , monnaie , politique monétaire , Japon , Fed , Chine , Asie , États-Unis , dollar , Euro , dévaluation , inflation , consommation , consommateurs , Japonais , bataille monétaire , PIB , croissance

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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