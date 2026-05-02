NORMALISATION ET RADICALISATION

2 mai 2026

RN vs LFI : qui a le populisme le plus efficace ? Le Cevipof a des réponses

À partir des études du CEVIPOF, une question s’impose dans le paysage politique français : entre la stratégie de normalisation du Rassemblement national et la radicalité assumée de La France insoumise, quelle tactique s’avère la plus efficace électoralement ? Derrière ces trajectoires opposées se dessinent des choix à la fois stratégiques et contraints, liés à la sociologie électorale et aux ambitions de conquête du pouvoir.