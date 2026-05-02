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Un montage des portraits de Jean-Luc Mélenchon et de Jordan Bardella.
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NORMALISATION ET RADICALISATION

2 mai 2026

RN vs LFI : qui a le populisme le plus efficace ? Le Cevipof a des réponses

À partir des études du CEVIPOF, une question s’impose dans le paysage politique français : entre la stratégie de normalisation du Rassemblement national et la radicalité assumée de La France insoumise, quelle tactique s’avère la plus efficace électoralement ? Derrière ces trajectoires opposées se dessinent des choix à la fois stratégiques et contraints, liés à la sociologie électorale et aux ambitions de conquête du pouvoir.

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MOTS-CLES

opinion , sondage , électeurs , citoyens , Cevipof , rassemblement national , RN , LFI , la France insoumise , Jordan Bardella , Jean-Luc Mélenchon , Marine Le Pen , maires , députés , stratégie , tactique , populisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

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