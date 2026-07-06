POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Premier nuage...
See image caption
See copyright

INSUBMERSIBLE

6 juillet 2026

RN : Marine Le Pen, la candidate impossible à enterrer

À la veille de la décision de la cour d'appel de Paris — attendue le 7 juillet à 13h30 — qui déterminera si Marine Le Pen peut se présenter à la présidentielle 2027, Jean-Yves Camus analyse la fracture stratégique qui s'est ouverte au sein du Rassemblement national. Sur Trump, les retraites, l'Europe, l'affaire Darmanin : Jordan Bardella et Marine Le Pen ne disent plus la même chose. Est-ce du chaos ou une émancipation délibérée ?

Photo of Jean-Yves Camus
Jean-Yves Camus Go to Jean-Yves Camus page

13 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Marine le Pen , Justice , affaires , Politique , candidate , élection présidentielle 2027 , Jordan Bardella , RN , popularité , parti , électeurs

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Yves Camus image
Jean-Yves Camus

Chercheur associé à l'Iris, Jean-Yves Camus est un spécialiste reconnu des questions liées aux nationalismes européens et de l'extrême-droite. Il est directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès et senior fellow au Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR)

Il a notamment co-publié Les droites extrêmes en Europe (2015, éditions du Seuil).

 