Le prince Mohammed ben Abdelrahmane ben Abdelaziz (au centre), vice-gouverneur de la région de Riyad, accueille le vice-président iranien Mohammed Reza Aref (à gauche) à son arrivée à Riyad, en amont du sommet extraordinaire conjoint des dirigeants de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe, en novembre 2024.
CONTROLE POLITIQUE
17 janvier 2026
Révolte en Iran : l’assourdissant silence des Etats arabes
Présenté comme de la prudence diplomatique, le silence des États arabes face à la contestation en Iran révèle surtout une logique de survie des régimes. La peur d’un précédent révolutionnaire et d’une déstabilisation régionale incontrôlable guide les capitales arabes.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
