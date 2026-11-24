ENQUETE EN ENFER

Rencontre avec Anne-Isabelle Tollet : « La Corée du Nord, c’est Le meilleur des mondes imaginé par Aldous Huxley, en pire»

Elle a osé pénétrer dans l'un des pays les plus fermés du monde, la Corée du Nord, en se faisant passer pour une sportive qui allait participer à un marathon, alors qu'elle ne savait pas courir... La journaliste et grand reporter Anne-Isabelle Tollet raconte son aventure dans un livre au suspense insolite : « Corée du Nord : Marathon en pays interdit » (Le Cherche Midi). L’auteure répond à nos questions.