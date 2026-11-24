ENQUETE EN ENFER
24 novembre 2026
Rencontre avec Anne-Isabelle Tollet : « La Corée du Nord, c’est Le meilleur des mondes imaginé par Aldous Huxley, en pire»
Elle a osé pénétrer dans l'un des pays les plus fermés du monde, la Corée du Nord, en se faisant passer pour une sportive qui allait participer à un marathon, alors qu'elle ne savait pas courir... La journaliste et grand reporter Anne-Isabelle Tollet raconte son aventure dans un livre au suspense insolite : « Corée du Nord : Marathon en pays interdit » (Le Cherche Midi). L’auteure répond à nos questions.
6 min de lecture
Propos recueillis par Olivia Phélip.
Le reportage dans le sang
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MOTS-CLESreportage , Corée du Nord , régime totalitaire , infiltration , pays fermé , Pyongyang , marathon
THEMATIQUESInternational
Anne-Isabelle Tollet est grand-reporter pour France 24 elle est correspondante permanente à Islamabad depuis 2008. Précédemment, elle a été envoyée spéciale dans plusieurs émissions d’information « sept à huit » (TF1), le magazine de la santé (France 5). Elle est l'auteure de Blasphème : Il faut sauver Asia Bibi .
Olivia Phélip est rédactrice en chef de Viabooks.fr et coach professionnel.
Anne-Isabelle Tollet est grand-reporter pour France 24 elle est correspondante permanente à Islamabad depuis 2008. Précédemment, elle a été envoyée spéciale dans plusieurs émissions d’information « sept à huit » (TF1), le magazine de la santé (France 5). Elle est l'auteure de Blasphème : Il faut sauver Asia Bibi .
Olivia Phélip est rédactrice en chef de Viabooks.fr et coach professionnel.