ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Réforme de l’ENM : Darmanin s’attaque à l’entre-soi social des juges… mais en épargne un autre

Gérald Darmanin a présenté le 3 novembre une réforme de l’École nationale de la magistrature, fondée sur les 30 propositions du rapport Touboul, et confié sa mise en œuvre à Valérie Delnaud, ancienne directrice de cabinet d’Éric Dupond-Moretti. Diversité sociale, stage en entreprise, rapprochement avec l’INSP : l’ambition affichée est d’ouvrir la magistrature à la société. Mais l’entre-soi des juges n’est-il que sociologique ? Gérald Pandelon et Bertrand Mathieu pointent un mal plus profond : la politisation d’une minorité et un corps qui peine à se réguler lui-même.