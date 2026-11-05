ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
5 novembre 2026
Réforme de l’ENM : Darmanin s’attaque à l’entre-soi social des juges… mais en épargne un autre
Gérald Darmanin a présenté le 3 novembre une réforme de l’École nationale de la magistrature, fondée sur les 30 propositions du rapport Touboul, et confié sa mise en œuvre à Valérie Delnaud, ancienne directrice de cabinet d’Éric Dupond-Moretti. Diversité sociale, stage en entreprise, rapprochement avec l’INSP : l’ambition affichée est d’ouvrir la magistrature à la société. Mais l’entre-soi des juges n’est-il que sociologique ? Gérald Pandelon et Bertrand Mathieu pointent un mal plus profond : la politisation d’une minorité et un corps qui peine à se réguler lui-même.
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THEMATIQUESJustice
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).