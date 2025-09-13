Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Sociétéil y a 4 heures
Délinquance. (Image d'illustration)
Délinquance. (Image d'illustration) © Reuters
Agressions de policiers, émeutes, rodéos, narco trafics

Qui stoppera la spirale des guérillas urbaines dans laquelle s’enfonce la France… et surtout, comment ?

A Tourcoing, Lyon, Paris ou Limoges, les faits sanglants ne sont plus perçus comme des incidents isolés mais comme les symptômes d’une guerre de basse intensité. Narcotrafic estimé à 3,5 milliards d’euros, mineurs enrôlés comme « enfants soldats », justice débordée et police harcelée : tout indique une France menacée d’ensauvagement durable. Prisons saturées, sanctions trop tardives et stratégies en demi-teinte creusent le fossé entre l’État et les territoires abandonnés. Reste une question centrale : la République a-t-elle encore la volonté et les moyens de reconquérir son autorité ?

avec Gérald PandelonetLuc Gras
author imageGérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020). 

Voir la bio »
author imageLuc Gras

Luc Gras est politologue et médiateur. Luc Gras est l'auteur de "La démocratie en péril" publié en 2024.

Voir la bio »

Qui stoppera la spirale des guérillas urbaines dans laquelle s’enfonce la France… et surtout, comment ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés