Agressions de policiers, émeutes, rodéos, narco trafics

Qui stoppera la spirale des guérillas urbaines dans laquelle s’enfonce la France… et surtout, comment ?

A Tourcoing, Lyon, Paris ou Limoges, les faits sanglants ne sont plus perçus comme des incidents isolés mais comme les symptômes d’une guerre de basse intensité. Narcotrafic estimé à 3,5 milliards d’euros, mineurs enrôlés comme « enfants soldats », justice débordée et police harcelée : tout indique une France menacée d’ensauvagement durable. Prisons saturées, sanctions trop tardives et stratégies en demi-teinte creusent le fossé entre l’État et les territoires abandonnés. Reste une question centrale : la République a-t-elle encore la volonté et les moyens de reconquérir son autorité ?