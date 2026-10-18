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Un manifestant brandit le drapeau français lors d'une manifestation de lycéens place de la Bastille, à Paris, le 8 octobre 2026, dans le cadre d'un mouvement de protestation national contre les conditions d'apprentissage.
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FRACTURES SOCIETALES

18 octobre 2026

Qui a peur de qui : 2027, la présidentielle du choc des civilisations… françaises ?

À l’approche de la présidentielle de 2027, les fractures identitaires, religieuses et politiques s’imposent dans le débat public, entre inquiétudes liées à l’antisémitisme, sentiment de discrimination et tensions autour de l’islam et de la laïcité au regard de deux enquêtes de l'Ifop. Les appartenances confessionnelles et culturelles menacent-elles de supplanter le clivage gauche-droite et de fragiliser l’universalisme républicain ?

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MOTS-CLES

sondages , français , études , opinion , France , gauche , extrême gauche , LFI , universalisme républicain , musulmans , Marine Le Pen , Jean-Luc Mélenchon , clivage gauche-droite , laïcité , droite , IFOP

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe d'Iribarne image
Philippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

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Céline Pina

Née en 1970, diplômée de sciences politiques, Céline Pina a été adjointe au maire de Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise jusqu'en 2012 et conseillère régionale Ile-de France jusqu'en décembre 2015, suppléante du député de la Xème circonscription du Val d'Oise.

Elle s'intéresse particulièrement aux questions touchant à la laïcité, à l'égalité, au droit des femmes, à la santé et aux finances sociales et a des affinités particulières pour le travail d'Hannah Arendt.

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