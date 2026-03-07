POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUne personne s'alimentant. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

L’ANGOISSE PASSE PAR L’ASSIETTE

7 mars 2026

Quelques bons conseils pratiques pour s'alimenter face au stress et à l'angoisse provoqués par la guerre en Iran

En période de crise ou d’angoisse collective, comme lors d’un conflit ou d’une pandémie, le stress peut profondément perturber nos comportements alimentaires. Entre perte d’appétit, grignotage compulsif et attirance pour le sucre, notre corps réagit à sa manière pour tenter de gérer la tension.

Photo of Béatrice de Reynal
Béatrice de Reynal Go to Béatrice de Reynal page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , société , Alimentation , stress , Nutrition , conflits armés , sucre

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal image
Béatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".

 

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Un tribunal italien bloque l’expulsion d’un migrant condamné pour viol collectif
3Les ravages du chemsex chez ceux qui nous gouvernent : un conseiller de Paris condamné pour détention de stupéfiants et de pédopornographie
4Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
5Wikilaundering : une enquête révèle l’ampleur du détournement de Wikipédia pour des opérations d'influence
6L’Europe face à une nouvelle crise migratoire en provenance du Moyen-Orient ?
7L'Express enterre l'islamo-gauchisme avec Khamenei, Le Point hésite à miser sur les Kurdes; Sloterdijk voit le salut de l'Europe dans la compréhension de son histoire; Bardella ne gère rien à Strasbourg; Houellebecq ne veut pas du statut de prophète