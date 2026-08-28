POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les lentilles, les haricots et les pois chiches nourrissent les êtres humains depuis des millénaires.
See image caption
See copyright

NOMBREUSES VERTUS

28 août 2026

Que se passe-t-il dans votre organisme lorsque vous mangez davantage de légumineuses ?

Les lentilles, les haricots et les pois chiches nourrissent les êtres humains depuis des millénaires. Les lentilles figurent parmi les premières cultures au monde ; des preuves archéologiques attestent de leur présence dès les débuts de l'agriculture. Pourtant, les scientifiques continuent de découvrir ce qui se passe dans notre organisme lorsque nous les consommons.

Photo of Lewis Mason
Lewis Mason Go to Lewis Mason page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

légumineuses , métabolisme , digestion , Nutrition , Alimentation , Santé , cholesterol , microbiote intestinal

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Lewis Mason image
Lewis Mason

Maître de conférences en microbiologie à l'Université de Kingston.