NOMBREUSES VERTUS

Que se passe-t-il dans votre organisme lorsque vous mangez davantage de légumineuses ?

Les lentilles, les haricots et les pois chiches nourrissent les êtres humains depuis des millénaires. Les lentilles figurent parmi les premières cultures au monde ; des preuves archéologiques attestent de leur présence dès les débuts de l'agriculture. Pourtant, les scientifiques continuent de découvrir ce qui se passe dans notre organisme lorsque nous les consommons.