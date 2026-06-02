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Le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, Marquinhos, soulève le trophée de la Ligue des champions de l'UEFA lors d'une cérémonie de célébration au Champ-de-Mars à Paris, le 31 mai 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

2 juin 2026

PSG : quand les casseurs menacent un actif de 4 milliards d’euros

Le PSG n’est plus seulement un club de football. C’est une marque mondiale dont la valeur est estimée à plus de 4 milliards d’euros. Derrière les scènes de violence qui ont accompagné les célébrations de la victoire parisienne se cache une question que se posent déjà les investisseurs : combien de temps une marque de cette taille peut-elle prospérer si son image se trouve régulièrement associée au chaos, aux dégradations et à l’impuissance des pouvoirs publics ?

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business , Football , sport , clubs , PSG , Paris-Saint-Germain , Ligue des champions , revenus , fans , Sécurité , ferveur populaire , financeurs

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.