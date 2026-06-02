ATLANTICO BUSINESS
2 juin 2026
PSG : quand les casseurs menacent un actif de 4 milliards d’euros
Le PSG n’est plus seulement un club de football. C’est une marque mondiale dont la valeur est estimée à plus de 4 milliards d’euros. Derrière les scènes de violence qui ont accompagné les célébrations de la victoire parisienne se cache une question que se posent déjà les investisseurs : combien de temps une marque de cette taille peut-elle prospérer si son image se trouve régulièrement associée au chaos, aux dégradations et à l’impuissance des pouvoirs publics ?
5 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.