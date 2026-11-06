JUSTICE

Prison ferme pour un homme ayant tiré sur des agresseurs cagoulés venus l’enlever : mais que se passe-t-il en France ?

À La Roche-sur-Yon, un homme qui venait d’échapper à une tentative d’enlèvement a été condamné à deux ans et demi de prison ferme pour avoir ouvert le feu sur des hommes cagoulés venus jusqu’au domicile où il s’était réfugié. Le tribunal n’a pas retenu la légitime défense, alors que, dans le même temps, plusieurs poursuites pour pillage se sont soldées par des relaxes. Luc Fontaine, qui a exercé au parquet de Grenoble et dans les juridictions interrégionales spécialisées, explique les critères juridiques en jeu, met en garde contre les fausses comparaisons et s’inquiète d’une rupture du contrat social entre les citoyens et l’État.