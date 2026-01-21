OBESITE

21 janvier 2026

Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?

Les injections amaigrissantes comme l’Ozempic sont efficaces, mais leur arrêt expose à une reprise de poids parfois rapide et significative. En cause : une perte musculaire mal anticipée qui fragilise le métabolisme. Pour le Dr Réginald Allouche, sans encadrement médical strict, ces traitements peuvent produire l’effet inverse de celui recherché.