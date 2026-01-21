©
Des boites d'Ozempic. (Image d'illustration)
OBESITE
21 janvier 2026
Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
Les injections amaigrissantes comme l’Ozempic sont efficaces, mais leur arrêt expose à une reprise de poids parfois rapide et significative. En cause : une perte musculaire mal anticipée qui fragilise le métabolisme. Pour le Dr Réginald Allouche, sans encadrement médical strict, ces traitements peuvent produire l’effet inverse de celui recherché.
THEMATIQUESSanté
Réginald Allouche est un médecin nutritionniste, chercheur, enseignant et ingénieur biomédical, auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs ouvrages consacrés à des thèmes de santé publique.
