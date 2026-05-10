IMMUNITE
10 mai 2026
Pourquoi les compléments alimentaires ne sont pas un raccourci vers un vieillissement en bonne santé
Les compléments alimentaires sont souvent présentés comme une solution simple pour mieux vieillir, renforcer l’immunité ou prévenir les maladies. Utiles seulement dans certains cas de carences avérées, ils doivent rester ciblés et encadrés, l’essentiel du vieillissement en bonne santé reposant avant tout sur l’alimentation, l’activité physique et le mode de vie.
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George E. Barreto est professeur associé de biologie cellulaire et d'immunologie au coeur du Département des sciences biologiques de l'Université de Limerick.
Miguel G. Borda est consultant en gériatrie, au sein du département de neurologie de l'Université de Navarre.
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