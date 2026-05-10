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Un vendeur remplit les rayons de vitamines et de compléments alimentaires chez Vibrant Health, à San Francisco, en Californie.
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IMMUNITE

10 mai 2026

Pourquoi les compléments alimentaires ne sont pas un raccourci vers un vieillissement en bonne santé

Les compléments alimentaires sont souvent présentés comme une solution simple pour mieux vieillir, renforcer l’immunité ou prévenir les maladies. Utiles seulement dans certains cas de carences avérées, ils doivent rester ciblés et encadrés, l’essentiel du vieillissement en bonne santé reposant avant tout sur l’alimentation, l’activité physique et le mode de vie.

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MOTS-CLES

compléments alimentaires , nourriture , Alimentation , santé , vieillissement , âge , grand âge , vitamines , minéraux , régime , activité physique , sédentarité

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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George E. Barreto

George E. Barreto est professeur associé de biologie cellulaire et d'immunologie au coeur du Département des sciences biologiques de l'Université de Limerick.

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Miguel G. Borda

Miguel G. Borda est consultant en gériatrie, au sein du département de neurologie de l'Université de Navarre.

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