IMMUNITE

10 mai 2026

Pourquoi les compléments alimentaires ne sont pas un raccourci vers un vieillissement en bonne santé

Les compléments alimentaires sont souvent présentés comme une solution simple pour mieux vieillir, renforcer l’immunité ou prévenir les maladies. Utiles seulement dans certains cas de carences avérées, ils doivent rester ciblés et encadrés, l’essentiel du vieillissement en bonne santé reposant avant tout sur l’alimentation, l’activité physique et le mode de vie.