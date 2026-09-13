ACTIVITE PHYSIQUE
13 septembre 2026
Pourquoi le « slow jogging » est idéal pour ceux qui souhaitent se mettre au sport
Et si, pour se remettre au sport, il fallait commencer par ralentir ? Le « slow jogging », qui consiste à courir à une allure suffisamment douce pour pouvoir parler, séduit de plus en plus. Accessible aux débutants, bénéfique pour la santé et facile à pratiquer au quotidien, cette approche pourrait aussi aider à retrouver le plaisir de pratiquer une activité sportive.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stephen Garland est maître de conférences en physiologie du sport à l'Université de Malmö.
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A PROPOS DES AUTEURS
Stephen Garland est maître de conférences en physiologie du sport à l'Université de Malmö.