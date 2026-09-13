POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une personne fait son jogging devant des bateaux amarrés sur le lac Ontario.
See image caption
See copyright

ACTIVITE PHYSIQUE

13 septembre 2026

Pourquoi le « slow jogging » est idéal pour ceux qui souhaitent se mettre au sport

Et si, pour se remettre au sport, il fallait commencer par ralentir ? Le « slow jogging », qui consiste à courir à une allure suffisamment douce pour pouvoir parler, séduit de plus en plus. Accessible aux débutants, bénéfique pour la santé et facile à pratiquer au quotidien, cette approche pourrait aussi aider à retrouver le plaisir de pratiquer une activité sportive.

Photo of Stephen Garland
Stephen Garland Go to Stephen Garland page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

sport , activité physique , jogging , course à pied , slow jogging , Corée du Sud , Asie , mode , bienfaits , atouts , santé , maladies cardiovasculaires , coeur , AVC , forme physique

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Stephen Garland image
Stephen Garland

Stephen Garland est maître de conférences en physiologie du sport à l'Université de Malmö.

Populaires

1Ces sept drapeaux nationaux figurent parmi les plus anciens encore utilisés dans le monde
2PISA : ces autres pays où les enfants d’immigrés réussissent bien mieux à l’école qu’en France
3L’Humanité détruite par l’IA ? Anatomie d’un buzz qui n’avait rien de spontané… et tout de (très très) politique
4Prolongation des centrales : et le nucléaire français reçut enfin une bonne nouvelle
5Coup de chaud sur Bab el-Mandeb : et si les Houthis du Yémen étaient l’étincelle qui faisait exploser la poudrière économique mondiale ?
6Gad Elmaleh & Rosalía affichent leurs amours; Céline Dion inquiète, Angèle repasse aux hommes; Jacques de Monaco reçoit une maison, Alexandra de Hanovre complote son mariage; Harry & Meghan s’enfoncent dans la mesconnerie; Mariah Carey twinnise
72008, l’année où la vie politique des démocraties occidentales a basculé dans la polarisation (et devinez ce qui a été massivement adopté au même moment…)