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WhatsApp, une messagerie chiffrée. (Image d'illustration)
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MESSAGES EN LIGNE

3 octobre 2026

Derrière l'affaire Bardella/Mediapart, voilà ce que la police scientifique est capable d'exhumer pour retrouver vos traces numériques

Supprimer son compte ne suffit pas à faire disparaître ses messages. Des conversations privées vieilles de plus de dix ans peuvent ressurgir, chez l'interlocuteur, dans les archives des plateformes ou sur des appareils saisis par la justice. Mais retrouver un échange ne prouve pas forcément qui l'a écrit. Thomas Solignac détaille ce que les enquêteurs peuvent aller chercher, comment l'expertise traque les falsifications, et où s'arrête ce que l'on peut prouver.

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MOTS-CLES

messageries , chiffrement , communications , Jordan Bardella , Mediapart , police , messages supprimés

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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur, conférencier et expert en intelligence artificielle.