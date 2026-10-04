BOUCLIER ANTIMISSILE
4 octobre 2026
Donald Trump sera-t-il le premier à réussir une alliance défensive entre pays du Moyen-Orient ?
Donald Trump peut-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué : faire émerger une architecture de sécurité collective au Moyen-Orient ?
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James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.
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James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.