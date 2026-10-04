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Le prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et le président américain Donald Trump saluent la foule à leur sortie du Forum d'investissement américano-saoudien au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington, le 19 novembre 2025.
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BOUCLIER ANTIMISSILE

4 octobre 2026

Donald Trump sera-t-il le premier à réussir une alliance défensive entre pays du Moyen-Orient ?

Donald Trump peut-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué : faire émerger une architecture de sécurité collective au Moyen-Orient ?

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MOTS-CLES

alliance , munitions , pétrole , Qatar , Arabie Saoudite , Irak , israël , bouclier , bases , Jordanie , Moyen-Orient , Donald Trump , alliance défensive

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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James Carafano

James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.

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