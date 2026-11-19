Les entreprises dépensant au moins un million d’euros par an en publicité en France, en tenant compte le cas échéant de leur groupe, seraient redevables de cette taxe. Pour y échapper, elles devraient consacrer une part de leurs achats publicitaires numériques à la presse en ligne d’information politique et générale, dans une limite de 15 % fixée par décret. La sanction serait calculée non sur leur budget publicitaire, encore moins sur leurs bénéfices, mais sur leur chiffre d’affaires.