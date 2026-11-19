POINT DE VUE
19 novembre 2026
Pour sauver la presse, les députés inventent une nouvelle taxe sur les entreprises
« Pas d’impôt nouveau. » C’était la promesse adressée aux entreprises à la rentrée par Sébastien Lecornu et tout le socle commun. Il aura suffi de quelques semaines pour que l’Assemblée nationale adopte, le 2 novembre, un amendement au budget créant une taxe de 0,5 % du chiffre d’affaires pour les annonceurs qui n’investiraient pas suffisamment dans la presse.
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Les entreprises dépensant au moins un million d’euros par an en publicité en France, en tenant compte le cas échéant de leur groupe, seraient redevables de cette taxe. Pour y échapper, elles devraient consacrer une part de leurs achats publicitaires numériques à la presse en ligne d’information politique et générale, dans une limite de 15 % fixée par décret. La sanction serait calculée non sur leur budget publicitaire, encore moins sur leurs bénéfices, mais sur leur chiffre d’affaires.
La presse voit ses ressources publicitaires s’éroder tandis que les grandes plateformes captent une part croissante du marché. Son rôle dans le débat démocratique mérite d’être défendu. Mais en France, chaque difficulté sectorielle semble désormais appeler la même réponse : une nouvelle obligation pour les entreprises. Après avoir subventionné les journaux, l’État entend choisir leurs annonceurs.
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THEMATIQUESTribunes
Sacha Benhamou est le Directeur des relations publiques et de la communication de Génération Libre. Avocat de formation, Sacha Benhamou a été collaborateur parlementaire puis Directeur conseil dans une agence de consultant en affaires publiques. Il est aujourd’hui à la tête de Lumen Influence.
Sacha Benhamou est le Directeur des relations publiques et de la communication de Génération Libre. Avocat de formation, Sacha Benhamou a été collaborateur parlementaire puis Directeur conseil dans une agence de consultant en affaires publiques. Il est aujourd’hui à la tête de Lumen Influence.