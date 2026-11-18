PENDANT CE TEMPS-LA
18 novembre 2026
Sommet Chine/État-Unis/Russie : ce piège de Thucydide que le PPC agite pour masquer son expansionnisme
Théorisé par le politologue américain Graham Allison à partir du récit de la guerre du Péloponnèse par Thucydide, le « piège de Thucydide » désigne le risque de guerre quand une puissance montante menace une puissance établie, hier Athènes contre Sparte. Pékin invoque volontiers ce concept pour présenter sa montée en puissance comme une banale rivalité de ce type avec les États-Unis. Alors que Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine s’apprêtent à se retrouver à Shenzhen, cette grille de lecture fait-elle oublier la nature totalitaire du régime chinois ? Le sinologue Emmanuel Lincot et l’économiste Chenggang Xu répondent, et leurs analyses divergent.
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Ce qu’il faut en retenir :
Pour Emmanuel Lincot, la rivalité sino-américaine se joue moins sur l’idéologie que sur le contrôle des minerais critiques et des technologies de pointe.
Pour Chenggang Xu, le « piège de Thucydide » masque l’essentiel : le monopole du Parti communiste chinois sur toute forme de vie organisée.
Washington pourrait se désengager du Moyen-Orient en confiant une partie du dossier iranien à Israël et aux pays du pacte de La Mecque, afin de se concentrer sur l’Asie orientale. Pour les Européens, c’est un avertissement de plus.
Selon Chenggang Xu, la Chine ne pourra changer de trajectoire que si des organisations indépendantes sont autorisées. Aujourd’hui, l’évolution va dans le sens inverse.
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THEMATIQUESInternational
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
Chenggang Xu est chercheur principal au Stanford Center on China's Economic and Institutions, chercheur invité à la Hoover Institution de l'Université de Stanford, professeur invité au département des finances de l'Imperial College de Londres et chercheur associé au Centre de recherche sur les politiques économiques.
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
Chenggang Xu est chercheur principal au Stanford Center on China's Economic and Institutions, chercheur invité à la Hoover Institution de l'Université de Stanford, professeur invité au département des finances de l'Imperial College de Londres et chercheur associé au Centre de recherche sur les politiques économiques.