PENDANT CE TEMPS-LA

Sommet Chine/État-Unis/Russie : ce piège de Thucydide que le PPC agite pour masquer son expansionnisme

Théorisé par le politologue américain Graham Allison à partir du récit de la guerre du Péloponnèse par Thucydide, le « piège de Thucydide » désigne le risque de guerre quand une puissance montante menace une puissance établie, hier Athènes contre Sparte. Pékin invoque volontiers ce concept pour présenter sa montée en puissance comme une banale rivalité de ce type avec les États-Unis. Alors que Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine s’apprêtent à se retrouver à Shenzhen, cette grille de lecture fait-elle oublier la nature totalitaire du régime chinois ? Le sinologue Emmanuel Lincot et l’économiste Chenggang Xu répondent, et leurs analyses divergent.