MUNCIPALES, ACTE II

LFI et décoloniaux : déjà les signaux faibles de la rupture ?

À Bagnolet, la majorité municipale se déchire. Quatre élus insoumis ont quitté la majorité après des affrontements avec des représentants de l’Assemblée des quartiers. Pour Marie-Laure Brossier, ancienne conseillère municipale de la ville, ce conflit local montre ce que devient l’alliance entre La France insoumise et les mouvements décoloniaux quand il faut gouverner : une alliance qui gagne les élections, mais qui se fissure une fois au pouvoir.