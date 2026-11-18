MUNCIPALES, ACTE II
18 novembre 2026
LFI et décoloniaux : déjà les signaux faibles de la rupture ?
À Bagnolet, la majorité municipale se déchire. Quatre élus insoumis ont quitté la majorité après des affrontements avec des représentants de l’Assemblée des quartiers. Pour Marie-Laure Brossier, ancienne conseillère municipale de la ville, ce conflit local montre ce que devient l’alliance entre La France insoumise et les mouvements décoloniaux quand il faut gouverner : une alliance qui gagne les élections, mais qui se fissure une fois au pouvoir.
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Ce qu’il faut en retenir
À Bagnolet, LFI découvre que ses alliés décoloniaux veulent imposer leur ligne une fois élus.
L’alliance tient tant qu’il s’agit de gagner des élections, beaucoup moins quand il faut gérer une ville.
Les deux camps défendent les mêmes causes. Ce qui les sépare, ce sont leurs méthodes et leur rapport au pouvoir.
En donnant de la légitimité à ces mouvements, LFI s’est créé des concurrents qui pourraient lui disputer le leadership.
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Marie-Laure Brossier est une ancienne conseillère municipale de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), élue de 2014 à 2020. Elle défend la laïcité et les principes républicains.
Marie-Laure Brossier est une ancienne conseillère municipale de Bagnolet (Seine-Saint-Denis), élue de 2014 à 2020. Elle défend la laïcité et les principes républicains.