DU NOUVEAU A FRANCFORT ?
18 novembre 2026
Succession de Christine Lagarde à la BCE : voilà ce que le duo choisi par Paris et Berlin pourrait changer pour l’économie européenne (et pour votre épargne)
Christine Lagarde quittera la présidence de la BCE le 7 février 2027. Paris et Berlin s’entendent pour confier la succession à l’Espagnol Pablo Hernández de Cos, et l’Allemagne propose l’économiste de Princeton Markus Brunnermeier au poste de Chief Economist. Pour Don Diego de la Vega, ce tandem marie un profil institutionnel et consensuel à une vraie légitimité académique. Il n’y voit pourtant pas de changement de paradigme, et juge la politique monétaire européenne toujours trop restrictive.
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Atlantico : Que sait-on de Pablo Hernández de Cos, de sa doctrine monétaire et de la manière dont il pourrait présider le conseil des gouverneurs ?
Don Diego de la Vega : Une bonne culture économique ne suffit pas pour avoir une véritable doctrine monétaire. Il faut aussi une réflexion structurée sur les questions monétaires, ce qui est loin d’être le cas de tous les économistes, y compris parmi les spécialistes du domaine.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.