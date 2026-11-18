DU NOUVEAU A FRANCFORT ?

Succession de Christine Lagarde à la BCE : voilà ce que le duo choisi par Paris et Berlin pourrait changer pour l’économie européenne (et pour votre épargne)

Christine Lagarde quittera la présidence de la BCE le 7 février 2027. Paris et Berlin s’entendent pour confier la succession à l’Espagnol Pablo Hernández de Cos, et l’Allemagne propose l’économiste de Princeton Markus Brunnermeier au poste de Chief Economist. Pour Don Diego de la Vega, ce tandem marie un profil institutionnel et consensuel à une vraie légitimité académique. Il n’y voit pourtant pas de changement de paradigme, et juge la politique monétaire européenne toujours trop restrictive.