BIG AI BROTHER
18 novembre 2026
Des chercheurs révèlent que ChatGPT rédige secrètement un profil psychologique de chacun de ses utilisateurs
Une étude présentée à la Web Conference 2026 a passé au crible plus de 2 000 souvenirs enregistrés par ChatGPT chez 80 utilisateurs. Verdict : la quasi-totalité est mémorisée sans que l’utilisateur l’ait demandé, avec des données personnelles, parfois de santé, et de nombreux éléments sur ses désirs, ses intentions ou ses émotions. Frédéric Gaven décrypte ce que l’IA retient de nous et comment en reprendre le contrôle.
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Ce qu’il faut en retenir :
96 % des souvenirs de ChatGPT sont enregistrés sans demande explicite de l’utilisateur.
Près de 30 % contiennent des données personnelles, et 7 % des données particulièrement sensibles, majoritairement de santé.
Un souvenir sur deux porte sur des dimensions psychologiques : désirs, intentions, émotions, croyances.
Selon Frédéric Gaven, le RGPD suffit. Ce qui manque surtout, ce sont des outils de transparence pour savoir ce que l’IA retient et pouvoir l’effacer.
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Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.