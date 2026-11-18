BIG AI BROTHER

Des chercheurs révèlent que ChatGPT rédige secrètement un profil psychologique de chacun de ses utilisateurs

Une étude présentée à la Web Conference 2026 a passé au crible plus de 2 000 souvenirs enregistrés par ChatGPT chez 80 utilisateurs. Verdict : la quasi-totalité est mémorisée sans que l’utilisateur l’ait demandé, avec des données personnelles, parfois de santé, et de nombreux éléments sur ses désirs, ses intentions ou ses émotions. Frédéric Gaven décrypte ce que l’IA retient de nous et comment en reprendre le contrôle.