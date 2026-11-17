INGERENCE ETRANGERE
17 novembre 2026
164 faux comptes, 46 millions de vues : les coulisses démasquées d’une opération d'influence iranienne en France
Selon une enquête du cabinet d’OSINT Golden Owl, 164 comptes se présentant comme français et liés à l’Iran ont soufflé sur les braises de la colère sociale sur X. Gaza, le « régime Macron », les violences policières et les blocus lycéens figurent parmi leurs thèmes. Ces révélations tombent quelques jours après que la France a officiellement imputé aux Gardiens de la Révolution le sabotage des frigos de 700 supermarchés. Pour Fabrice Epelboin, l’Iran n’invente rien : il applique le manuel classique des armées de trolls. Le véritable tournant, c’est que l’État français désigne enfin Téhéran comme un acteur hostile.
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Ce qu’il faut en retenir
L’opération iranienne repérée par Golden Owl ne fait qu’appliquer la méthode classique des armées de trolls : attiser les tensions déjà présentes plutôt que défendre un camp.
Distinguer un vrai militant d’un faux compte est presque impossible pour un internaute ordinaire. Il faut analyser massivement les données et cartographier les réseaux.
Rien ne relie à ce stade les trolls aux cyberattaques contre les supermarchés : c’est le même pays, mais des unités et des métiers différents.
L’effet réel sur les mobilisations reste marginal. Le fait nouveau, c’est que la France nomme désormais l’Iran comme adversaire dans une guerre hybride.
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MOTS-CLESGolden Owl , faux comptes X , opération d’influence , Iran , guerre hybride , armée de trolls , désinformation , Gardiens de la révolution , CGRI , cyberattaque supermarchés , Fabrice Epelboin , OSINT Tags : Iran , Ingérence étrangère , réseaux sociaux , x , cybersécurité
THEMATIQUESTech & IA
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.