INGERENCE ETRANGERE

164 faux comptes, 46 millions de vues : les coulisses démasquées d’une opération d'influence iranienne en France

Selon une enquête du cabinet d’OSINT Golden Owl, 164 comptes se présentant comme français et liés à l’Iran ont soufflé sur les braises de la colère sociale sur X. Gaza, le « régime Macron », les violences policières et les blocus lycéens figurent parmi leurs thèmes. Ces révélations tombent quelques jours après que la France a officiellement imputé aux Gardiens de la Révolution le sabotage des frigos de 700 supermarchés. Pour Fabrice Epelboin, l’Iran n’invente rien : il applique le manuel classique des armées de trolls. Le véritable tournant, c’est que l’État français désigne enfin Téhéran comme un acteur hostile.