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Un homme utilise un ordinateur portable afin de se connecter à ses réseaux sociaux (image d'illustration).
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JUSTICE

15 novembre 2026

Le doxing, une pratique illégale ? Voilà ce que la galaxie insoumise ne comprend pas à l’état du droit en France

Après la révélation de l’identité de « Marcel » sur X, le député insoumis Aurélien Saintoul dénonce une opération illégale. L’avocate de l’enseignant annonce une plainte et fait état de menaces de mort. Que faut-il prouver pour que le délit de doxing soit constitué ? L’avocat Alexandre Bigot et le magistrat honoraire Luc Fontaine expliquent comment la loi distingue la connaissance du danger et la volonté d’y exposer quelqu’un.

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MOTS-CLES

Justice , doxing , droit , législation , légalité , droit d'informer , information , liberté d'expression , La France insoumise , LFI , révélation , RealMarcel , @realmarcel1 , compte X , réseaux sociaux , Facebook , diffamation , extrême gauche , identité , loi , droit français , poursuites judiciaires , X (ex-twitter) , Twitter

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Bigot-Joly

Alexandre Bigot-Joly est avocat chez Influxio et spécialiste en droit de la musique.

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Luc Fontaine

Luc Fontaine a été magistrat pendant quarante ans. Juge d'instruction puis premier président de chambre en cour d'appel (Marseille, Lyon, Aix-en-Provence), il a siégé au Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015, dans la formation compétente pour le parquet. Aujourd'hui magistrat honoraire, il intervient comme formateur et conférencier sur les enjeux judiciaires.

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