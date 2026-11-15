JUSTICE

Le doxing, une pratique illégale ? Voilà ce que la galaxie insoumise ne comprend pas à l’état du droit en France

Après la révélation de l’identité de « Marcel » sur X, le député insoumis Aurélien Saintoul dénonce une opération illégale. L’avocate de l’enseignant annonce une plainte et fait état de menaces de mort. Que faut-il prouver pour que le délit de doxing soit constitué ? L’avocat Alexandre Bigot et le magistrat honoraire Luc Fontaine expliquent comment la loi distingue la connaissance du danger et la volonté d’y exposer quelqu’un.