PREMIERS DOUTES

Alerte à la bulle IA : le Krach qui se rapproche ressemblera-t-il à la crise de l’an 2000 ou à celle de 2008 ?

The Economist s’attend à un krach de l’IA, sans aller jusqu’au cataclysme financier. Pour Yamina Tadjeddine-Fourneyron, les alertes sur les valorisations, les doutes sur les data centers, les prévisions revues à la baisse et l’affaire Nvidia ont fini par rompre la tendance. Comme les banques sont restées en retrait, le choc devrait ressembler davantage à l’éclatement de la bulle Internet qu’à la crise de 2008. Mais aucune banque centrale ne pourra sauver les entreprises de l’IA.