PREMIERS DOUTES
17 novembre 2026
Alerte à la bulle IA : le Krach qui se rapproche ressemblera-t-il à la crise de l’an 2000 ou à celle de 2008 ?
The Economist s’attend à un krach de l’IA, sans aller jusqu’au cataclysme financier. Pour Yamina Tadjeddine-Fourneyron, les alertes sur les valorisations, les doutes sur les data centers, les prévisions revues à la baisse et l’affaire Nvidia ont fini par rompre la tendance. Comme les banques sont restées en retrait, le choc devrait ressembler davantage à l’éclatement de la bulle Internet qu’à la crise de 2008. Mais aucune banque centrale ne pourra sauver les entreprises de l’IA.
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Ce qu’il faut en retenir
Une bulle qui éclate, pas une simple correction. Les signaux se sont accumulés : alertes sur la surévaluation dès l’an dernier, contestation des data centers, prévisions revues à la baisse, puis l’affaire Nvidia comme déclencheur.
Des fragilités structurelles. Les capitaux se sont trop concentrés sur l’IA, au détriment du reste de l’économie. Le marché compte trop d’acteurs, et le financement circulaire expose à un effet domino.
Un choc de type 2000 plutôt que 2008. Les banques sont restées en retrait, sous réserve de crédits cachés dans le shadow banking. La technologie survivra, mais certains investissements seront perdus.
Pas de filet de sécurité monétaire. Une banque centrale ne peut pas sauver une entreprise industrielle : le sauvetage relève de l’État. L’Europe, entrée tard dans la course, serait relativement préservée, et la France a une carte à jouer sur le couplage entre l’IA et l’énergie.
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Yamina Tadjeddine-Fourneyron est professeure des Universités en économie à l'Université de Lorraine et chercheuse au sein du BETA (Bureau d'Économie Théorique et Appliquée), dont elle assure la direction adjointe.
Yamina Tadjeddine-Fourneyron est professeure des Universités en économie à l'Université de Lorraine et chercheuse au sein du BETA (Bureau d'Économie Théorique et Appliquée), dont elle assure la direction adjointe.