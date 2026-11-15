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Cette photographie d'illustration montre le logo du réseau social X (anciennement Twitter) affiché sur un smartphone.
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LIBERTE D’INFORMER

15 novembre 2026

Harcèlement, violence et anonymat numériques : l'affaire RealMarcel met les Insoumis face à leurs contradictions

Le compte « Marcel » occupait déjà une place importante dans la sphère militante insoumise sur X lorsque « Sword of Salomon » a publié l’identité et le lieu de travail de son utilisateur présumé. Depuis, les accusations visant les publications du compte se mêlent aux menaces dénoncées par son avocate et à un débat sur les méthodes de modération de X. Entretien avec Sébastien Tertrais et Jérôme Bourreau-Guggenheim, suivi de l’éclairage de l’avocat Alexandre Bigot.

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MOTS-CLES

@realmarcel1 , réseaux sociaux , compte X , X (ex-twitter) , Twitter , doxing , Internet , Cnews , tout cramer , menaces , site Internet , liberté d'information , informer , liberté d'expression , LFI , La France insoumise , plainte , attaques , diffamation , harcèlement , petition , interdiction , interdire CNews , militants , démocratie

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Bigot-Joly

Alexandre Bigot-Joly est avocat chez Influxio et spécialiste en droit de la musique.

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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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Sébastien Tertrais

Sébastien Tertrais est prospectiviste et directeur d’études, il a une solide

expérience dans le numérique pour avoir édité quatre applications dont une leader sur son marché dans le cadre de sa première entreprise. Ancien enseignant en techniques d’enquêtes, il collecte de multiples matériaux d’études pour faciliter la compréhension de sujets complexes et aider à la prise de décision. Ses premiers travaux sur les réseaux sociaux et leurs impacts sociétaux datent de 2009.

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