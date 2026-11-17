Atlantico - Depuis fin septembre, des centaines de lycées et des dizaines d’universités sont bloqués, et les violences contre les personnels n’ont pas de précédent. Comment expliquer qu’une minorité militante puisse imposer sa loi à une majorité d’élèves, d’étudiants et d’enseignants qui ne veulent pas de ces blocages ?

Vincent Tournier : Que les mouvements sociaux soient minoritaires, ce n’est pas nouveau. C’est même la loi du genre : par définition, ceux-ci sont toujours l’émanation d’une petite fraction de la population, y compris au sein du groupe qu’ils sont censés représenter. Ce caractère minoritaire est certes un problème en démocratie dans la mesure où seule la majorité est censée décider, mais on peut néanmoins avoir un jugement plus nuancé en considérant que, dans certains cas, il est légitime qu’une minorité motivée prenne en charge les revendications d’un groupe. Après tout, participer à une grève ou une manifestation n’est pas toujours facile, ni même possible, et beaucoup de gens peuvent s’en remettre à une action collective sans y participer, « par procuration » en somme.