CONCURRENCE DANGEREUSE
17 novembre 2026
Voitures chinoises : comment l’Europe a frôlé la disparition de son industrie automobile (et pourquoi le danger n’est pas écarté)
La Chine peut produire plus de 60 millions de voitures par an, alors que son marché intérieur s’effondre. Pour Brad Setser, économiste au Council on Foreign Relations, cette surcapacité n’a qu’un seul débouché : l’exportation, avec l’Europe en première ligne. Selon lui, si la Commission européenne n’avait pas réagi, l’afflux de voitures chinoises aurait entraîné la plupart des constructeurs européens dans une spirale de pertes les empêchant d’investir pour survivre. Mais la mesure de protection adoptée par Bruxelles, qui ne vise que les hybrides rechargeables, reste à ses yeux très insuffisante.
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Ce qu’il faut en retenir
Un déséquilibre inédit. La Chine peut produire plus de 60 millions de voitures par an, mais ses ventes intérieures reculent de plus de 20 % et plafonnent autour de 20 millions. Même des exportations record, au-delà de 10 millions, n’absorbent pas ces capacités.
Une surcapacité fabriquée par les autorités locales. Usines clés en main, capitaux de secours et poids des entreprises publiques dans le thermique empêchent les capacités excédentaires de disparaître.
L’Europe en première ligne. Les importations chinoises auraient pu doubler chaque année jusqu’en 2028. La mesure de sauvegarde sur les hybrides rechargeables est jugée nécessaire mais insuffisante : elle devra couvrir toute l’industrie, pièces comprises.
Deux voies d’ajustement. Soit les partenaires de la Chine se protègent, en taxant le contenu chinois incorporé, soit Pékin relance sa consommation intérieure et laisse sa monnaie s’apprécier. Brad Setser ne voit aujourd’hui aucun signe de cette seconde option.
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Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/