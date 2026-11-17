CONCURRENCE DANGEREUSE

Voitures chinoises : comment l’Europe a frôlé la disparition de son industrie automobile (et pourquoi le danger n’est pas écarté)

La Chine peut produire plus de 60 millions de voitures par an, alors que son marché intérieur s’effondre. Pour Brad Setser, économiste au Council on Foreign Relations, cette surcapacité n’a qu’un seul débouché : l’exportation, avec l’Europe en première ligne. Selon lui, si la Commission européenne n’avait pas réagi, l’afflux de voitures chinoises aurait entraîné la plupart des constructeurs européens dans une spirale de pertes les empêchant d’investir pour survivre. Mais la mesure de protection adoptée par Bruxelles, qui ne vise que les hybrides rechargeables, reste à ses yeux très insuffisante.