POINT DE VUE
18 novembre 2026
L’Université en faillite : gouvernance, clientélisme et recrutements idéologiques
À l’image de La Nef des fous de Jérôme Bosch, l’université française semble naviguer sans gouvernail, emportée par les contradictions de son propre fonctionnement. Derrière les difficultés financières régulièrement imputées au désengagement de l’État se dissimule une crise plus profonde : celle d’une institution minée par les défaillances de sa gouvernance, le clientélisme politique et l’emprise croissante des idéologies. L’autonomie universitaire, conçue pour libérer les établissements du centralisme administratif et stimuler leur dynamisme scientifique, a paradoxalement favorisé la constitution de féodalités locales.
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À cette dérive institutionnelle s’ajoute une transformation préoccupante de la recherche. Les engagements militants et les constructions théoriques tendent à supplanter l’observation empirique, tandis que les chercheurs attachés au terrain, à l’indépendance intellectuelle et à la transmission des connaissances sont progressivement marginalisés. La multiplication des procédures bureaucratiques achève de détourner les universitaires de leurs missions essentielles.
Nourri d’une expérience personnelle de près de vingt années dans l’enseignement supérieur, cet article propose une critique sans concession d’un système universitaire qui a sacrifié la méritocratie et le pluralisme intellectuel sur l’autel des solidarités idéologiques. Entre l’utopie de Thomas More et la dystopie de George Orwell, l’université a progressivement glissé d’un idéal d’émancipation par le savoir vers une mécanique de conservation du pouvoir.
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THEMATIQUESTribunes
Fabrice Balanche est Maître de conférences à l'Unversité Lyon2 et chercheur associé au Washington Institute. Il a publié « Les leçons de la crise syrienne » aux éditions Odile Jacob, 2024, pour lequel il a obtenu le prix de Géopolitique 2024 de la part du ministère de la Défense.
Fabrice Balanche est Maître de conférences à l'Unversité Lyon2 et chercheur associé au Washington Institute. Il a publié « Les leçons de la crise syrienne » aux éditions Odile Jacob, 2024, pour lequel il a obtenu le prix de Géopolitique 2024 de la part du ministère de la Défense.