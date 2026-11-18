POINT DE VUE

L’Université en faillite : gouvernance, clientélisme et recrutements idéologiques

À l’image de La Nef des fous de Jérôme Bosch, l’université française semble naviguer sans gouvernail, emportée par les contradictions de son propre fonctionnement. Derrière les difficultés financières régulièrement imputées au désengagement de l’État se dissimule une crise plus profonde : celle d’une institution minée par les défaillances de sa gouvernance, le clientélisme politique et l’emprise croissante des idéologies. L’autonomie universitaire, conçue pour libérer les établissements du centralisme administratif et stimuler leur dynamisme scientifique, a paradoxalement favorisé la constitution de féodalités locales.