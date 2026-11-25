JUSTICE
25 novembre 2026
Que peut vraiment une politique pénale décidée au niveau gouvernemental et notamment dans le contexte d’une magistrature politisée ?
Le Conseil d'État a rejeté le recours du Syndicat de la magistrature (de gauche) contre la dépêche de Gérald Darmanin sur les violences du 17 octobre. Mais il l'a fait en rappelant que ces instructions ne peuvent pas contraindre les procureurs à l'audience. Luc Fontaine, magistrat honoraire et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, décrypte une victoire juridique en trompe-l'œil. Selon lui, les leviers d'un garde des Sceaux sont limités depuis 2013, les circulaires « prioritaires » se neutralisent entre elles, et les vraies solutions relèvent de la loi.
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Ce qu'il faut en retenir :
Par circulaire, un gouvernement peut peu : depuis 2013, le ministre ne donne plus que des instructions générales, et à l'audience, la parole du parquet reste libre.
Les procureurs suivent globalement ces orientations, mais elles sont si nombreuses que « quand tout est prioritaire, rien ne l'est ».
Face à une magistrature politisée, la résistance a ses limites. Un substitut peut requérir à contre-courant sans risque, sa parole étant libre à l'audience. Mais un chef de parquet qui mènerait une politique frontalement contraire s'exposerait à des sanctions, voire à une mutation. Les juges du siège restent, eux, entièrement libres.
Le vrai levier est la loi : restaurer les instructions individuelles, instaurer des peines minimales, restreindre sursis et aménagements. Sans oublier des places de prison, dont le manque pousse à l'indulgence.
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Luc Fontaine est magistrat honoraire. Il a été juge d’instruction, puis président de chambre dans les cours d’appel de Marseille, Lyon et Aix-en-Provence, et membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015.
Luc Fontaine est magistrat honoraire. Il a été juge d’instruction, puis président de chambre dans les cours d’appel de Marseille, Lyon et Aix-en-Provence, et membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2011 à 2015.