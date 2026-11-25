JUSTICE

Que peut vraiment une politique pénale décidée au niveau gouvernemental et notamment dans le contexte d’une magistrature politisée ?

Le Conseil d'État a rejeté le recours du Syndicat de la magistrature (de gauche) contre la dépêche de Gérald Darmanin sur les violences du 17 octobre. Mais il l'a fait en rappelant que ces instructions ne peuvent pas contraindre les procureurs à l'audience. Luc Fontaine, magistrat honoraire et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, décrypte une victoire juridique en trompe-l'œil. Selon lui, les leviers d'un garde des Sceaux sont limités depuis 2013, les circulaires « prioritaires » se neutralisent entre elles, et les vraies solutions relèvent de la loi.