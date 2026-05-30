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Deux personnes cherchent à se rafraîchir sur les rives du Tage, sirotant une boisson fraîche et dégustant une glace, lors de la première vague de chaleur de l'année à Lisbonne.
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SOIF DE MAIGRIR

30 mai 2026

Optimiser la vague de chaleur pour perdre du poids, mode d’emploi

Si la canicule peut modifier l'appétit, les dépenses énergétiques ou les habitudes d'activité physique, la perte de poids observée est souvent liée à une simple déshydratation temporaire.

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MOTS-CLES

nutritionniste , Nutrition , Alimentation , nourriture , gras , sucre , canicule , températures , boissons , Alcool , sodas , Eau , perte de poids , balance

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Béatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".

 