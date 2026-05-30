SOIF DE MAIGRIR
30 mai 2026
Optimiser la vague de chaleur pour perdre du poids, mode d’emploi
Si la canicule peut modifier l'appétit, les dépenses énergétiques ou les habitudes d'activité physique, la perte de poids observée est souvent liée à une simple déshydratation temporaire.
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Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".
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Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".