EPARGNE LONGUE ET SOUVERAINETE FINANCIERE

6 novembre 2025

N’en déplaise au RN et à LFI, voilà pourquoi l’assurance vie est tout sauf un produit improductif

Loin d’être dormante, l’assurance-vie irrigue l’économie française et les finances publiques. La taxe sur les fonds euros risquerait de déplacer l’épargne vers l’étranger, de renchérir la dette et de brouiller la notion de justice fiscale.

Thomas Carbonnier et Philippe Crevel

18 min de lecture



Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.


Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

