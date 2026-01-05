©
Un écran numérique affiche les chiffres de la Bourse de New York (NYSE) après l'ouverture de la séance à New York, le 2 janvier 2026.
ATLANTICO BUSINESS
5 janvier 2026
La Bourse est euphorique (ou presque), mais l’économie réelle reste sur le banc de touche, notamment en Europe et surtout en France
Alors que les Bourses mondiales ont démarré l’année sur les chapeaux de roues, l’économie en Europe, et notamment en France, reste plantée, paralysée par les incertitudes, les défis à relever et les habitudes du passé.
5 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
