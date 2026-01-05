POLITIQUE
Un écran numérique affiche les chiffres de la Bourse de New York (NYSE) après l'ouverture de la séance à New York, le 2 janvier 2026.

©

ATLANTICO BUSINESS

5 janvier 2026

La Bourse est euphorique (ou presque), mais l’économie réelle reste sur le banc de touche, notamment en Europe et surtout en France

Alors que les Bourses mondiales ont démarré l’année sur les chapeaux de roues, l’économie en Europe, et notamment en France, reste plantée, paralysée par les incertitudes, les défis à relever et les habitudes du passé.

Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

