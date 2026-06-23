ESPERANCE DE VIE
23 juin 2026
Musculation : les gens qui soulèvent de la fonte vivraient plus longtemps
C’est ce que révèle plusieurs études (Harvard (Etats-Unis), Yonsei University (Corée du du Sud),São Paulo (Brésil) et Universidad Autónoma du Chili.
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MOTS-CLESsport , Santé , musculation , vieillissement , espérance de vie , muscles , forcé , organe , maladie cardiovasculaire , myokines
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Jack McNamara est maître de conférences en physiologie clinique de l'exercice, University of East London.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jack McNamara est maître de conférences en physiologie clinique de l'exercice, University of East London.