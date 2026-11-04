ELECTIONS DE MI-MANDAT AMERICAINES

Midterms 2026 : la gifle pour Donald Trump

En reprenant le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, les démocrates infligent un sévère revers à Donald Trump. Entre bascule historique d'États conservateurs et mécontentement économique, ce scrutin sanctionne l'exercice du pouvoir républicain et ouvre une fin de mandat sous haute tension politique.