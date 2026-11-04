ELECTIONS DE MI-MANDAT AMERICAINES
4 novembre 2026
Midterms 2026 : la gifle pour Donald Trump
En reprenant le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, les démocrates infligent un sévère revers à Donald Trump. Entre bascule historique d'États conservateurs et mécontentement économique, ce scrutin sanctionne l'exercice du pouvoir républicain et ouvre une fin de mandat sous haute tension politique.
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MOTS-CLESEtats-Unis , midterms , élections , Donald Trump , Démocrates , Républicains , défaite , Sénat , Congrès
THEMATIQUESInternational
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.