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Le président américain Donald Trump répond aux questions de membres de la presse avant de monter à bord de Marine One, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche à Washington, D.C., le 16 octobre 2026.
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ELECTIONS DE MI-MANDAT AMERICAINES

4 novembre 2026

Midterms 2026 : la gifle pour Donald Trump

En reprenant le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, les démocrates infligent un sévère revers à Donald Trump. Entre bascule historique d'États conservateurs et mécontentement économique, ce scrutin sanctionne l'exercice du pouvoir républicain et ouvre une fin de mandat sous haute tension politique.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , midterms , élections , Donald Trump , Démocrates , Républicains , défaite , Sénat , Congrès

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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James Carafano

James Carafano est directeur du Douglas and Sarah Allison Center for Foreign Policy Studies et vice-président du Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for International Studies de la Heritage Foundation. Carafano est également professeur adjoint à l'Institute of World Politics.