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Le président américain Donald Trump prononce un discours marquant la fin de la campagne des élections de mi-mandat, à Washington, le 2 novembre 2026.
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PROMESSES TENUES ?

3 novembre 2026

Midterms 2026 : et au fait, quel bilan pour les promesses de campagne de Trump 2024 ?

« Mettre fin à la guerre en Ukraine en vingt-quatre heures », promettait Trump candidat. Deux ans plus tard, le conflit se poursuit, et les États-Unis sont même entrés en guerre contre l’Iran, perturbant au passage les prix de l’énergie qu’il avait juré de faire baisser. Frontière fermée, droits de douane généralisés, État fédéral restructuré, les promesses tenues sur le terrain intérieur contrastent avec un bilan diplomatique que même ses soutiens peinent à défendre. La radicalité des méthodes a-t-elle vraiment produit les résultats annoncés ?

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Donald Trump , bilan , midterms , élections , Sénat , Politique économique , inflation , Guerre en Iran , politique étrangère , Economie , Dow Jones , IA , mobilisation , Démocrates

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Elizabeth Sheppard Sellam

Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.


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Jean-Eric Branaa
Spécialiste des Etats-Unis - IRIS

Jean-Eric Branaa est spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l’université Assas-Paris II. Il est chercheur au centre Thucydide. Son dernier livre s'intitule Kamala Harris, l'Amérique du futur (Nouveau Monde éditions, collection Chronos, poche, 2024). Il est également l'auteur de Hillary, une présidente des Etats-Unis (Eyrolles, 2015), Qui veut la peau du Parti républicain ? L’incroyable Donald Trump (Passy, 2016), Trumpland, portrait d'une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968: Quand l'Amérique gronde (Privat, 2018), Et s’il gagnait encore ? (VA éditions, 2018), Joe Biden : le 3e mandat de Barack Obama (VA éditions, 2019), la biographie de Joe Biden (Nouveau Monde, 2020) et Géopolitique des Etats-Unis (Puf, 2022). 

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