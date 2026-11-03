PROMESSES TENUES ?

Midterms 2026 : et au fait, quel bilan pour les promesses de campagne de Trump 2024 ?

« Mettre fin à la guerre en Ukraine en vingt-quatre heures », promettait Trump candidat. Deux ans plus tard, le conflit se poursuit, et les États-Unis sont même entrés en guerre contre l’Iran, perturbant au passage les prix de l’énergie qu’il avait juré de faire baisser. Frontière fermée, droits de douane généralisés, État fédéral restructuré, les promesses tenues sur le terrain intérieur contrastent avec un bilan diplomatique que même ses soutiens peinent à défendre. La radicalité des méthodes a-t-elle vraiment produit les résultats annoncés ?