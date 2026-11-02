ENQUETE DE FAUSSES OPINIONS
2 novembre 2026
Midterms 2026 : ces défis qui rendent les sondages plus incertains dans le monde d’aujourd’hui
Douze points d’écart en moyenne entre les réponses simulées par IA et celles recueillies auprès de vrais électeurs, c’est ce que révèle une étude Pew de septembre 2026. Entre sondages synthétiques, faux répondants rémunérés et instituts fabriquant purement et simplement leurs données, la fiabilité des enquêtes d’opinion américaines repose désormais sur un système d’autorégulation sans véritable garde-fou institutionnel. À l’approche des midterms, peut-on encore faire confiance à un chiffre sans en vérifier la méthode ?
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Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
Bruno Jeanbart est Vice-Président de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.
Elizabeth Sheppard Sellam est maître de conférences à l’université de Tours et chercheuse en relations internationales et sécurité.
Bruno Jeanbart est Vice-Président de l'institut de sondage Opinionway. Il est l'auteur de "La Présidence anormale – Aux racines de l’élection d’Emmanuel Macron", mars 2018, éditions Cent Mille Milliards / Descartes & Cie.