ENQUETE DE FAUSSES OPINIONS

Midterms 2026 : ces défis qui rendent les sondages plus incertains dans le monde d’aujourd’hui

Douze points d’écart en moyenne entre les réponses simulées par IA et celles recueillies auprès de vrais électeurs, c’est ce que révèle une étude Pew de septembre 2026. Entre sondages synthétiques, faux répondants rémunérés et instituts fabriquant purement et simplement leurs données, la fiabilité des enquêtes d’opinion américaines repose désormais sur un système d’autorégulation sans véritable garde-fou institutionnel. À l’approche des midterms, peut-on encore faire confiance à un chiffre sans en vérifier la méthode ?