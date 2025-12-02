POLITIQUE
Des personnes consultent des offres d'emploi lors d'un salon de l'emploi à Tourcoing, le 4 octobre 2018.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

ATLANTICO BUSINESS

2 décembre 2025

Les meilleures clés d’accès au marché de l’emploi : faire partie de la génération Z, connaître l’IA et accepter la transparence des salaires

La formation et la pratique de l’IA s’imposent  de plus en plus sur le marché du travail, dominé par la génération Z, qui exige aussi la transparence des salaires. C’est ce qui ressort de l’enquête annuelle Hellowork sur les mutations du marché de l’emploi à l’approche de 2026.

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

