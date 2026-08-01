LEADERSHIP
1 août 2026
Management : le piège de la bienveillance
En management comme dans beaucoup d'autres domaines, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La bienveillance, devenue un impératif dans de nombreuses organisations, est de celles-ci. Sous couvert d'indulgence, elle interdit la critique et invisibilise les individus. Elle est une forme de violence qui corrode le collectif.
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THEMATIQUESSociété
Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
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Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.