LEADERSHIP

Management : le piège de la bienveillance

En management comme dans beaucoup d'autres domaines, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La bienveillance, devenue un impératif dans de nombreuses organisations, est de celles-ci. Sous couvert d'indulgence, elle interdit la critique et invisibilise les individus. Elle est une forme de violence qui corrode le collectif.