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Management. (Image d'illustration)
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LEADERSHIP

1 août 2026

Management : le piège de la bienveillance

En management comme dans beaucoup d'autres domaines, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La bienveillance, devenue un impératif dans de nombreuses organisations, est de celles-ci. Sous couvert d'indulgence, elle interdit la critique et invisibilise les individus. Elle est une forme de violence qui corrode le collectif.

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MOTS-CLES

société , bienveillance , management , monde du travail

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.

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