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Cette photographie montre l'entrée du Conseil Constitutionnel à Paris, le 22 janvier 2024.
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GOUVERNEMENT DES JUGES

18 mars 2026

Mais que fait le Conseil constitutionnel dans la lutte contre le narcotrafic ?

En censurant un dispositif clé de saisie des avoirs criminels, le Conseil constitutionnel ravive le débat sur son rôle face à l’explosion du narcotrafic. Au nom du principe d’individualisation des peines, les Sages ont invalidé une mesure jugée trop automatique, au point de sacrifier la sécurité des citoyens au nom de l’État de droit ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Justice , Politique , narcotrafic , censure , Conseil constitutionnel , Etat de droit

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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Jean-Philippe Derosier

Constitutionnaliste | Professeur de Droit public à l'Université de Lille 