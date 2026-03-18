GOUVERNEMENT DES JUGES

18 mars 2026

Mais que fait le Conseil constitutionnel dans la lutte contre le narcotrafic ?

En censurant un dispositif clé de saisie des avoirs criminels, le Conseil constitutionnel ravive le débat sur son rôle face à l’explosion du narcotrafic. Au nom du principe d’individualisation des peines, les Sages ont invalidé une mesure jugée trop automatique, au point de sacrifier la sécurité des citoyens au nom de l’État de droit ? Décryptage.