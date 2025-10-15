Les sept symptômes qui peuvent retarder le diagnostic d’une tumeur cérébrale – et pourquoi une détection précoce est essentielle

Suzanne Scott est psychologue de la santé et a été nommé professeur de psychologie de la santé et de diagnostic précoce du cancer au Centre de dépistage, de prévention et de diagnostic précoce du cancer de l'Institut Wolfson de la santé de la population en avril 2022.





Elle est également professeur invité de psychologie de la santé au King's College de Londres, où elle a précédemment travaillé (2006-2022), où elle a mené des recherches sur les approches favorisant le diagnostic précoce du cancer et coordonné la formation en communication des étudiants en médecine dentaire de premier cycle, après une formation à l'University College London (MSc en psychologie de la santé) et au King's College de Londres (doctorat en psychologie appliquée à la médecine et à la dentisterie).





Elle est par ailleurs responsable des sciences du comportement dans le cadre de plusieurs collaborations internationales, notamment un groupe de santé mondiale du NIHR sur le diagnostic rapide du cancer du sein, du col de l'utérus et colorectal en Afrique subsaharienne, le programme collaboratif CanTest axé sur les tests de diagnostic du cancer dans les soins primaires et le programme CanDetect sur la détection du cancer gastro-intestinal supérieur grâce au développement d'une plateforme de détection précoce multi-cancers.