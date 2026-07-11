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Martine, une aide à domicile en milieu rural, prépare le repas chez une personne âgée, à Mézidon.
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HABITUDES ALIMENTAIRES

11 juillet 2026

Les scientifiques comprennent enfin pourquoi votre appétit rétrécit avec l'âge

La baisse de l'appétit accompagne souvent le vieillissement. Si elle peut fragiliser la santé, des adaptations de l'alimentation et du mode de vie permettent d'en limiter les effets.

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MOTS-CLES

Alimentation , nourriture , santé , âge , sénescence , vieillesse , vieillissement , personnes âgées , plats , repas , régime , effets , mode de vie , hygiène alimentaire

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

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